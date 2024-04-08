Украинская разведка сообщила о пожаре на российском ракетном корабле Балтийского флота 

В городе Балтийск Калининградской области 7 апреля произошел пожар на ракетном корабле «Серпухов». Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, отметив, что корабль «выведен из строя».

«Из-за пожара внутри ракетного корабля полностью уничтожены его средства связи и автоматизации», — говорится в сообщении. Украинская разведка не взяла на себя ответственность за этот пожар, но пост заканчивается такими словами: «Раскаты грома не знают границ. Продолжение следует».

Украинская разведка также опубликовала видео, на котором видна вспышка, но определить, что это именно «Серпухов», по кадрам невозможно.

О пожаре на российском ракетном корабле со ссылкой на неназванный источник в спецслужбах сообщило также издание РБК-Украина. В публикации отмечается, что он «серьезно поврежден». Собеседник издания не уточнил, что стало причиной пожара.

Украинский New Voice, ссылаясь на анонимный источник в спецслужбах, пишет, что пожар — это успешная операция украинской разведки. Как именно возник пожар и какие применялись средства поражения, собеседник издания не уточнил. О том, что это операция ГРУ также сообщило «Суспiльне».

Минобороны России пока никак не комментировало эти сообщения.

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Малый ракетный корабль «Серпухов», который может нести до восьми крылатых ракет, был спущен на воду в апреле 2015 года. До конца 2016 года он был в составе Черноморского флота, а с 2017 года перешел в Балтийский флот.

В марте Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что украинские военные «успешно поразили» российские большие десантные корабли «Ямал» и «Азов». До этого Киев заявлял об уничтожении новейшего патрульного корабля «Сергей Котов», который вошел в состав Черноморского флота только в июле 2022 года. Регулярные атаки ВСУ по объектам в аннексированном Крыму, как выяснил «Холод», вынудили российское командование перебазировать суда из Севастополя в Новороссийск.

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