Украинские дроны нанесли удары по России на рекордном удалении от линии фронта

Украинские беспилотники впервые ударили по объектам в Татарстане, пролетев около 1200 километров. Теперь в зоне поражения дронов находятся также Карелия, Башкортостан, вся Ленинградская область, а также часть Кировской и Оренбургской областей, пишет «Агентство».

Утром 2 апреля два беспилотника атаковали общежитие в особой экономической зоне «Алабуга», которая располагается в 10 километрах от города Елабуга. «Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО», — говорится в телеграм-канале ОЭЗ «Алабуга». По последним данным, в результате атаки пострадали семь человек.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в «Алабуге» начали собирать иранские дроны «Шахед» под маркой «Герань-2». К работам, как пишет «Агентство», привлекали студентов курсов «Алабуга Политех». Издание отмечает, что украинские беспилотники не долетели всего около 400 метров до цеха по сборке дронов.

Позже во вторник стало известно, что украинские беспилотники также атаковали предприятие в Нижнекамске. По данным Baza, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, который принадлежит дочке «Татнефти» — компании «Танеко».

«Сегодня утром на предприятия республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен», — заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

ТАСС, ссылаясь на мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, пишет, что дрон, который пытался атаковать НПЗ в Нижнекамске, якобы был обезврежен системой РЭБ.

После того как видео удара дрона по общежитию в «Алабуге» распространилось в сети, появилось несколько версий относительно того, какая модель беспилотника была использована. Российский провоенный телеграм-канал «Осведомитель» предположил, что это был переделанный в беспилотник легкомоторный самолет типа Cessna, либо сверхлегкий самолет А-22 «Летучая лисица», который производит украинская компания «Аэропракт».

Военные аналитики, опрошенные «Агентством» также полагают, что для удара использовали легкомоторный самолет, который переделали в БПЛА.

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