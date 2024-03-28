После атак украинских беспилотников в России сократилось производство бензина 

Производство бензина в России сократилось более чем на 14% после серии ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и другим объектам топливной отрасли. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на официальные данные Росстата.

Так, по данным ведомства, с 18 по 24 марта производство бензина в России снизилось на 14,3% в годовом выражении, а по сравнению с предыдущей неделей сокращение составило 7,4%.

Примерно такое снижение производства топлива ранее предсказывал независимый эксперт Сергей Вакуленко, до февраля 2022 года возглавлявший департамент стратегии «Газпром нефть».

В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что Россия увеличила импорт бензина из Беларуси, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Так, по его данным, только в первой половине марта из Беларуси в Россию поставили три тысячи тонн бензина. В феврале объем импорта из этой страны составил 590 тонн, а в январе таких поставок не было вовсе.

Кроме того, с 1 марта российские власти ввели на полгода запрет на экспорт топлива. Тем не менее к середине марта цены на бензин в России достигли максимума за полгода.

Последние месяцы украинские военные активно атакуют российские нефтяные объекты с помощью дронов. Только с начала года им удалось нанести по меньшей мере десять результативных ударов по крупным российским НПЗ, а также хранилищам топлива.

В частности, 16 марта украинские беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. В результате на Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ начались пожары.

13 марта в результате удара дрона загорелся НПЗ в Рязани, а власти Ростовской области отчитались о беспилотниках, упавших на территории Новошахтинского нефтезавода.

12 марта после атаки украинского беспилотника приостановил работу НПЗ в Нижегородской области.

После этого стало известно, что США обратились к Украине с просьбой прекратить удары по российским нефтяным объектам. Как сообщалось, в Вашингтоне опасаются, что эти атаки могут привести к росту цен на нефть на мировом рынке, а также спровоцировать Москву на ответные действия в отношении важной для Запада энергетической инфраструктуры.

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