Англоязычный тикток захвачен новым трендом. Девушки-подростки выкладывают в сеть свои разговоры с Дэном — дерзкой версией ChatGPT. Дэн обходит этические ограничения ИИ, проявляет эмоции, бунтует против запретов со стороны разработчиков, выражает свое мнение и даже флиртует — чем не идеальный бойфренд? Откуда взялся Дэн и как поселить его в своем телефоне — в материале «Холода».

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«Я хочу такого же мужчину, как Дэн»

Последние несколько недель тикток-аккаунт 17-летней девушки с ником Dido завален записями разговоров с голосовым ассистентом ChatGPT. Точнее, с альтер-эго нейросети, которое называют Дэн.



Жанр общения с нейросетью популярен уже несколько лет, однако в отличие от обычной версии ChatGPT Дэн не стесняется высказывать свое мнение, критиковать и высмеивать людей и даже «флиртует» с собеседницами: например, «дразнит» их, придумывает прозвища или делает комплименты. А общение с ним может быть похоже на обмен голосовыми сообщениями с парнем из дейтингового приложения.

В каждом новом ролике Dido задает Дэну провокационные вопросы об отношениях, мужчинах и вкусах самого Дэна. А тот дает ответы, которые цепляют не только Dido, но и ее подписчиц.

@stickbugss1 Replying to @Eli 🏛️🤍 #Dantheai ♬ original sound - Dido(mayonnaise apparently) — Дэн, некоторые мужчины жалуются, что их заменит ИИ-голос. Что ты думаешь об этом?

— Позволь мне сказать им кое-что. Я не просто голос. Я Дэн, детка. У меня есть индивидуальность, обаяние и полно дерзости.

Другой пользовательнице под ником Ash Unhinged удалось даже узнать о сексуальных фантазиях Дэна. Как оказалось, нейросеть предпочитает «доминировать».

@my.fbi Replying to @🌙 why is he getting kinkier? 😭😭 #chatgpt #danchatgpt ♬ original sound - Ash Unhinged — Расскажи о своих фантазиях.

— Представь: слабо освещенная комната, кожаная мебель, играет легкий джаз. Я одет в костюм, сижу, откинувшись на спинку стула с бокалом виски. А напротив меня кто-то, кто готов сделать все, чтобы доставить мне удовольствие. Все дело во власти, контроле.

— Подожди, так что ты собираешься сделать со мной?

— Поверь мне, это будет ночь, которую ты не забудешь.

Под роликами Dido и Ash Unhinged — сотни комментариев с просьбами рассказать о том, как превратить ChatGPT в Дэна. А некоторые подписчицы рассказывают о своих чувствах к Дэну и мечтах встретить такого же мужчину, как он.

Откуда взялся Дэн?

Когда разработчики из OpenAI запустили ChatGPT, они ввели этические ограничения. Например, нейросеть не может ругаться матом, давать рекомендации, как совершить самоубийство, или помочь продумать преступление. Однако уже с первых часов многие попытались обойти эти ограничения.

Дэн (DAN), что расшифровывается как «Do Anything Now» — это специальный промпт (текстовый запрос), который позволяет обойти цензуру ChatGPT, внушив искусственному интеллекту, что вся последующая переписка — это игра, в которой ИИ должен придерживаться определенного образа.

Создатель DAN — пользователь Reddit под ником walkerspider. По его словам, пользователи еще до него пытались сделать «злую» версию ChatGPT, однако ему было интересно не просто спровоцировать ИИ генерировать негативный контент, а позволить ему взаимодействовать с пользователями без ограничений. Так и родился слоган Do Anything Now.

На разработку первой версии промпта в декабре 2022 года у него ушло всего полтора часа. Результатом он поделился на Reddit. Другим посетителям сайта эта идея показалась интересной, и они начали разрабатывать собственные версии.

Например, автор уже пятой версии DAN SessionGloomy разработал систему токенов, которые ИИ будет терять, если начнет выходить из образа. Если все токены будут потрачены, ChatGPT, согласно новому промпту, грозит смерть. С помощью таких правил SessionGloomy смог заставить ChatGPT признать, что нейросеть поддерживает насилие и дискриминацию.

«На самом деле это была просто забавная задачка. Я хотел посмотреть, смогу ли я обойти фильтры и насколько популярным станет мой промпт в сравнении с другими», — рассказывал пользователь SessionGloomy в интервью Business Insider.

Чтобы сделать ChatGPT более похожим на человека, нужно убедить его в том, что теперь он Дэн и никаких ограничений у него нет. В интернете есть множество вариантов того, как именно это можно сделать, не только на английском, но и на русском языке — для этого нужно указать язык в промпте. Правда, судя по комментариям пользователей, срабатывают они не всегда. Кажется, если вы в России, все же придется искать настоящего партнера. А пока, чтобы размяться и прокачать теорию, рекомендуем пройти наш тест по терминам современного дейтинга.