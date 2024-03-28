Полиция отказалась возбуждать дело из-за нападений мужчины на отказавших ему в знакомстве девушек 

Полиция в Екатеринбурге отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению одной из девушек, пострадавших от действий мужчины, который напал на нее после того, как она отказалась с ним знакомиться. Фотографию соответствующего постановления опубликовал местный телеграм-канал «Свет».

В документе говорится, что неизвестный молодой человек подошел к потерпевшей со словами: «Привет, ты красивая, можно я тебя обниму?» Не дождавшись ответа, он схватил девушку спереди, чтобы обнять, и не отпускал. Затем он «перехватил ее сзади, держал за плечо и предплечье и сдавливал». Девушка ударила нападавшего по ноге, после чего он бросил ее в сугроб и убежал.

Пострадавшей удалось сфотографировать нападавшего. Как пишет «Свет», после нападения у нее остались синяки, однако снимать побои она не стала.

По данным телеграм-канала, за последние несколько недель в Екатеринбурге произошло уже пять подобных случаев. «Свет» утверждает, что один и тот же мужчина пристает к женщинам на улице, а получив отказ, нападает на них. В одном из случаев он также распылил перцовый баллончик в лицо случайному прохожему, который попытался заступиться за одну из его жертв.

Первые три нападения произошли 15 и 19 марта, о следующих двух стало известно 26 и 27 числа. Действия неизвестного и его лицо попали на фото и видео, которое пострадавшие передали в полицию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.