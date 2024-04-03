Белгород вошел в пятерку самых комфортных городов России по версии Минстроя. Об этом говорится в «Индексе качества городской среды за 2023 год», который ведомство опубликовало 1 апреля.

Город занял четвертую строчку рейтинга среди крупных российских городов. Его обогнали подмосковные Мытищи и Химки, а также Ярославль. Сразу за Белгородом в списке следуют Тюмень, Грозный, Калининград, Балашиха, Сочи и Брянск.

Среди крупнейших городов лидирующие позиции заняли Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. При составлении рейтинга Минстрой учитывает, в числе прочего, уровень безопасности, качество дорог и улиц, состояние жилых домов и наличие школ, больниц и других учреждений.

Белгородская область находилась под обстрелами в течение всего 2023 года. В последнее время атаки на регион происходят ежедневно — они участились после выборов президента. В один из дней голосования, 16 марта, Белгород, несмотря на неоднократное объявление воздушной тревоги, выходил в лидеры по явке. Периодически местный губернатор Вячеслав Гладков пишет о погибших, но сколько всего жителей региона умерли в результате атак со стороны ВСУ за все время войны, он не сообщает.

В марте губернатор объявил об эвакуации из области девяти тысяч детей. Их отправили в оздоровительные лагеря в Пензе, Тамбове, Калуге и Ставрополе. Некоторых детей увезли в Нижний Новгород, а также в Салехард и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

В конце марта жители Белгорода возмутились высказыванием пропагандиста Владимира Соловьева, который в эфире «России 1» назвал их жалобы на обстрелы «мерзкой истерикой». Несколько тысяч человек оставили под постом Соловьева комментарии с приглашениями пожить в городе и перевезти туда свою телестудию.

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