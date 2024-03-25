Пропагандист Соловьев назвал «мерзкой истерикой» жалобы белгородцев на обстрелы

Пропагандист Владимир Соловьев назвал «мерзкой истерикой» жалобы белгородцев на обстрелы. В ответ местные жители пригласили его пожить в городе.

Соловьев высказался на эту тему в эфире передачи «Воскресный вечер» на «России-1», обратило внимание издание «7х7».

«Пошло большое количество разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили: “Федеральные власти забыли Белгород, помогите людям, у них ничего нет. Пока Москва гуляет, Белгород гибнет”, — вот это вся мерзкая истерика, которую тут же подхватывают укронацистcкие СМИ», — сказал он.

После этого в эфире «Воскресного вечера» показали репортаж, на котором Соловьев в бронежилете ездит по Белгороду и общается с людьми, которые рассказывают ему о быстрой реакции властей на обстрелы. «Все те, кто пытаются сказать, что федералы бросили — заткнитесь, твари», — резюмировал пропагандист.

После этого в белгородском телеграм-канале предложили местным жителям написать Соловьеву с предложением перевезти свою студию в Белгород и вести вещание оттуда. Вскоре под постами пропагандиста во «Вконтакте» начали появляться десятки сообщений с хэштегом #СоловьевПриезжайБелгородЖдет. А запись с эфиром «Воскресного вечера» собрала несколько тысяч комментариев с призывом пожить в Белгороде. «Соловьев мы вас ждем в Белгороде без бронежилета», — написала одна из пользовательниц.

«Хотелось бы тоже разъяснений по поводу высказываний гражданина Соловьева В. Приглашаю лично в Белгород, проживание бесплатное, оплачу билеты, трехразовые…нет, не обеды, а сирену и ракетную опасность гарантировать можем, а вот на счет прилетит или нет, как бог даст, о чем и молимся каждый день, пытаясь защитить детей, родителей и близких», — написала еще одна пользовательница соцсети.

Последние несколько недель Белгород все чаще оказывается под обстрелами. Особенно активны они были во время голосования на президентских выборах. Несмотря на это, в один из дней голосования, 16 марта, регион вышел в лидеры по явке.

19 марта местный губернатор Вячеслав Гладков отчитался о гибели 16 человек за неделю. Также он объявил, что из области эвакуируют несколько тысяч детей.

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