Франция передаст Украине бронетранспортеры и зенитные ракеты

Франция готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать в себя ракеты Aster-30 и подержанные, но пригодные для боев бронетранспортеры VAB. Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью La Trinune.

Он сообщил, что после встречи французского президента Эмманюэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским ему поручили подготовить новый пакет помощи. «Чтобы удерживать такую ​​большую линию фронта, украинской армии нужна, например, наша бронетехника: это абсолютно необходимо для мобильности войск, и это часть требований украинцев», — сказал Лекорню.

Кроме того, он отметил сложности в противовоздушной обороне. «Поэтому я готовлюсь передать Киеву новую партию ракет Aster-30 <...>. Мы также в очень сжатые сроки разрабатываем дистанционно управляемые боеприпасы, чтобы этим летом доставить их украинцам», — объяснил французский министр.

В 2024 году стоимость помощи, которую Франция предоставит Украине, может достичь 3 миллиардов евро. Лекорню сообщил, что часть будет финансироваться из бюджета Вооруженных сил, а еще часть Франции может компенсировать Европейский фонд мира. Также власти Франции рассчитывают разместить заказы у французских компаний за счет замедления инфляции.

В феврале Макрон допустил отправку в Украину западных войск. «Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но исключать ничего нельзя», — сказал он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что при отправке европейских солдат в Украину конфликта России с НАТО будет не избежать.

После этого, Макрон уточнил условия, при которых отправка французских военных в Украину возможна. По словам депутата французского парламента от Коммунистической партии Фабьена Русселя, среди них он назвал прорыв российских войск в сторону Одессы или Киева. Песков на это ответил следующее: «Господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране. Он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в эту войну. С нашей точки зрения это никоим образом не соответствует интересам французов».

В середине марта директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит около двух тысяч военных для отправки в Украину. Французская сторона назвала это дезинформацией.

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