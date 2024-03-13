Дрон атаковал рязанский нефтезавод

В Рязанской области беспилотник атаковал нефтезавод. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Из-за атаки на нефтезаводе начался пожар. В результате удара беспилотника, по предварительным данным, есть пострадавшие. Их число Малков не уточняет. Baza утверждает, что два человека получили осколочные ранения.

По информации «112», атаке подвергся завод «Рязаньнефтепродукт». Телеграм-канал уточняет, что дрон попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Baza со ссылкой на местных жителей пишет, что по нефтезаводу ударили три беспилотника. По ее данным, после взрыва пожар площадью 100 квадратных метров произошел в установке блока теплообменника.

В ночь на 13 марта российские регионы атаковали десятки дронов. Так, глава Воронежской области Александр Гусев написал в телеграм-канале, что в регионе сбили больше 30 беспилотников. Пострадавших в результате произошедшего, по его словам, нет.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, за ночь сбили не менее шести беспилотников. Дроны атаковали село Серебрянка, Губкинский городской округ и село Круглое. Под обстрел попал город Шебекино, в результате чего, по словам Гладкова, пострадал один человек.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона сбили восемь беспилотников. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о шести сбитых дронах в регионе, в том числе над Курском и Курским районом. О возможных прилетах беспилотников в своем регионе сообщил и глава Липецкой области Игорь Артамонов. О пострадавших власти этих регионов не писали.

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