Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области

Беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области. Об этом сообщил телеграм-канал Baza, затем информацию подтвердили местные власти.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, утром 16 марта была совершена атака на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ.

«В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка атаковать НПЗ в Новокуйбышевске пресечена, пострадавших там также нет», — отчитался он.

«Всем службам и ответственным ведомствам поставлена задача приоритетное внимание уделить охране объектов на территории региона», — добавил губернатор.

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По информации Baza, атака произошла в 6 утра по местному времени. Телеграм-канал утверждает, что площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани составила 500 квадратных метров. В результате атаки на Новокуйбышевский НПЗ также начался пожар, который потушили через полчаса, пишет канал. Российское Минобороны об атаках на заводы на сообщало.

За последнюю неделю атакам подверглись не менее трех российских нефтеперерабатывающих заводов. 13 марта дрон атаковал НПЗ в Рязани, там произошел пожар. В тот же день власти Ростовской области отчитались об упавших беспилотниках на территории Новошахтинского нефтезавода. 12 марта из-за удара дрона установку переработки остановил принадлежащий «Лукойлу» НПЗ в Нижегородской области.

На фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России выросли цены на бензин и другие виды топлива.

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