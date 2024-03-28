Опасение раскрыть источники не позволило США передать России подробности о готовящемся теракте

США не передали России подробную информацию о готовящемся теракте в «Крокусе» из-за опасений раскрыть свои источники и методы разведки. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, ЦРУ предупредило российские спецслужбы о готовящемся теракте 7 марта, за день до того как американское посольство опубликовало предупреждение, в котором говорилось об угрозе «неминуемых» терактов в последующие 48 часов.

Как пишет NYT, предупреждение содержало одну дополнительную деталь — что теракт готовил афганский филиал Исламского Государства, который американские спецслужбы называют ИГИЛ-К, а в России он известен как «Вилаят Хорасан».

Как полагает NYT, поделиться данными «сверх необходимого» Вашингтону помешали его напряженные отношения с Москвой. Тем не менее, российские спецслужбы, получив предупреждение, приняли определенные меры.

Так, 7 марта ФСБ отчиталась об убийстве двух граждан Казахстана, которые якобы готовили нападение на синагогу в Москве от лица ИГИЛ. Тогда же меры безопасности были усилены в «Крокус Сити Холле».

Источники издания в американской разведке предполагают, что российские власти «расслабились» после того, как атаки не произошло в течение 48 часов после предупреждения, полученного от американских спецслужб. Как пишет NYT, «неясно, перепутали ли ЦРУ время нападения или экстремисты отложили свой план, увидев усиление безопасности».

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