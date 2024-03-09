Полицию в Москве перевели на усиленный режим после сообщений о «неминуемых» терактах

Полицию в Москве перевели на усиленный режим несения службы после сообщений о готовящихся в городе в эти выходные терактах, которые опубликовали американское посольство и британский МИД. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеграм-канал Baza. Это издание известно своей близостью к силовым структурам, однако ранее было замечено в публикации непроверенной информации.

Как утверждает Baza, количество полицейских патрулей в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличили в 2–2,5 раза. Кроме того, на дежурство вышли силовики в штатском. Телеграм-канал отмечает, что в составах усиленных патрулей обязательно присутствуют женщины-полицейские. Издание предполагает, что это нужно для того, чтобы можно было на месте проводить личные досмотры в том числе лиц женского пола, что по закону имеют право делать только женщины.

Накануне американское посольство в Москве опубликовало на своем англоязычном сайте предупреждение о терактах, которые готовятся в Москве.

«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать массовых собраний в течение следующих 48 часов. Действия, которые необходимо предпринять: избегайте скопления людей, следите за обновлениями в местных СМИ, следите за своим окружением», — говорилось в нем.

Издание «Важные истории» утверждало, что английское слово imminent, употребленное дипломатами в отношении планов террористов, в данном контексте означает «неминуемые», однако его можно перевести и как «надвигающиеся».

Аналогичное сообщение появилось и на сайте британского МИДа. В нем говорилось, что «террористы, скорее всего, попытаются совершить теракты в России».

Российские силовые структуры и другие официальные источники на момент публикации заметки никак не комментировали эти сообщения.

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