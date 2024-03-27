Россию заподозрили в разжигании слухов о состоянии Кейт Миддлтон

Британские эксперты по безопасности считают Россию причастной к разжиганию слухов о состоянии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Би-би-си.

Эксперты, проанализировавшие соцсети, выявили «характерные признаки скоординированной кампании по распространению фейков» о принцессе. Аккаунты, которые вбрасывали в инфополе слухи о Кейт, также распространяли контент, направленный против поддержки Францией Украины.

За последнее время хэштеги о британской королевской семье в соцсетях тиражировались миллиарды раз, рассказал директор Института инноваций в области безопасности, преступности и разведки при Кардиффском университете Мартин Иннес. Он утверждает, что к произошедшему причастна российская группа по дезинформации, связанная с некими людьми, попавшими под американские санкции за распространение фейковых новостей.

Иннес отмечает, что подход этой группы заключается в том, чтобы раздувать уже существующие в соцсетях сомнения. По его словам, это гораздо эффективнее, чем создание дезинформации с нуля. К тому же, это сложнее отследить, так как подобные фейки распространяют не только организованные группы, но и обычные люди, которые гонятся за кликами. Команда Университета Кардиффа выявила экстремальные скачки и одновременный обмен сообщениями о Кейт в соцсетях, что, по их мнению, говорит о работе сети поддельных аккаунтов.

По словам профессора Иннеса, многие аккаунты, распространяющие теории заговора о Кейт Миддлтон, были созданы в этом месяце. Они публиковали одинаковые фразы, например: «Почему эти крупные медиаканалы хотят заставить нас поверить, что это Кейт и Уильям?» Одну из похожих фраз опубликовали 365 разных аккаунтов в Х. Кроме того, в TikTok появились аккаунты, которые не выпускали ничего, кроме слухов о Кейт.

Одной из зацепок, приведших экспертов к выводу о причастности к этому России, стало некое видео российского происхождения, которое часто появлялось в социальных сетях по поводу Кейт и которое ранее было аффилировано с определенной дезинформационной группой. Эта же группа участвовала в дестабилизирующих интернет-кампаниях во Франции, говорит профессор Иннес. Исследователи под его руководством выявили так называемые ботофермы, которые, как предполагается, находятся в Пакистане и занимаются распространением фейков по заказу России.

В последнее время нелицеприятные слухи в большом количестве также распространяются о президенте Франции Эммануэле Макроне, который занимает все более жесткую позицию по Украине. С соответствующим предупреждением выступило французское государственное агентство по борьбе с дезинформацией Viginum. Его эксперты также заявили о связи распространяющих фейки сайтов и аккаунтов в соцсетях с Россией. Британская королевская семья, включая принца Уильяма, тоже открыто выступает в поддержку Украины, отмечает Би-би-си.

Эксперт по дезинформации из Королевского колледжа Лондона Йон Рузенбик отмечает, что российские группы по дезинформации могут делать фейки из чего угодно, чтобы усилить социальную напряженность. Цель этих операций по дезинформации — подорвать доверие общества к чему бы то ни было, посеять раздор, усиливая и подогревая уже существующие теории заговора, говорят эксперты Би-би-си.

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Исследовательница экстремизма и теорий заговора в Оксфордском институте Интернета Анна Джордж отмечает, что характерная черта российской дезинформации — не заботиться о том, какой нарратив посылается, лишь бы он распространял сомнения в том, что реально, а что нет. «Они хотят посеять путаницу в том, чему люди могут доверять», — сказала она.

Би-би-си отмечает, что что появившиеся в соцсетях версии о здоровье Кейт усилили эмоциональное давление на принцессу и ее мужа Уильяма. Британское министерство науки, инноваций и технологий заявило, что будет «бороться с дезинформацией, если она представляет угрозу для британской демократии».

В январе Кенсингтонский дворец сообщил, что Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Сама принцесса в течение нескольких месяцев с декабря 2023 года не появлялась на публике, что породило массу слухов о ее состоянии. Первое за несколько месяцев фото принцессы было опубликовано в общем твиттер-аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон 10 марта. На фотографии принцесса изображена с тремя своими детьми, однако на снимке были видны грубые следы фотошопа. На следующий день в официальном аккаунте принца и принцессы появился пост с извинениями, написанный от лица Кейт.

22 марта королевский дворец распространил видео, в котором Кейт Миддлтон рассказала, что находится на ранней стадии лечения рака. «Это были невероятно тяжелые месяцы для всей нашей семьи, но у меня была фантастическая медицинская команда, которая очень обо мне позаботилась, за что я очень благодарна […] Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делаем все возможное, чтобы решить эту проблему», — сказала Миддлтон.

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