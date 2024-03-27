СК проверит США и Запад на причастность к терактам в России

Следственный комитет рассмотрит запрос депутатов Госдумы о расследовании организации, финансирования и проведения со стороны США и других западных стран терактов, направленных против России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее с таким запросом в СК обратились депутаты Андрей Красов, Николай Харитонов и Яна Лантратова. К обращению также присоединились философ Александр Дугин и бывший украинский политик Андрей Деркач.

«Будет рассмотрено в установленном законом порядке», — говорится в сообщении ведомства.

Обращения с требованием расследования «актов международного терроризма» российские депутаты также направили в генеральные прокуратуры России, Германии, Кипра, США и Франции. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Харитонов.

«Сегодня США и их союзники проводят теракты на российских территориях руками группировки ИГИЛ и украинских спецслужб. Мы требуем привлечения политического руководства США и Украины, а также спецслужб этих стран, к уголовной ответственности за организацию, финансирование, проведение террористических операций, направленных против России и всего современного мира», — говорится в посте.

Ранее о причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» США, Великобритании и Украины говорил директор ФСБ Александр Бортников.

«Заявления России o Западе и Украине в связи с нападением на “Крокус Сити Холл” — полная чушь. Мы поддерживаем заявления США, в которых четко говорится, что ответственность за это нападение несет исключительно ИГИЛ», — ответил на это министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

По последним официальным данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 140 человек. При этом, по информации телеграм-канала Baza, еще 95 человек числятся пропавшими без вести.

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