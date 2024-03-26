ВМС Украины сообщили о повреждении десантного корабля в Севастополе

В результате украинского ракетного удара по аннексированному Севастополю 23 марта был поврежден большой десантный корабль «Константин Ольшанский». Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он уточнил, что это украинский корабль, который был захвачен российскими военными во время аннексии Крыма в 2014 году. После этого, по словам Плетенчука, судно простаивало в бухте Севастополя и его «разбирали на запчасти». «А на десятый год войны они поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли проекта 775 и было принято решение его восстановить», — пояснил Плетенчук.

По его словам, российские военные восстанавливали украинский корабль, чтобы выдать его за свой. Однако характер повреждений был «таков, что его восстановление до сих пор под большим вопросом», сказал Плетенчук. «Корабль этот должны были использовать против Украины, к сожалению. Поэтому было принято решение о поражении и этой единицы нашим "Нептуном"», — сказал спикер украинских ВМС. Он также сообщил, что степень повреждения корабля еще уточняется, но заверил, что «Константин Ольшанский» «не находится в состоянии боевой готовности».

Вечером 23 марта ВСУ нанесли ракетный удар по аннексированному Севастополю. Представители украинских военных заявили, что в результате были «поражены» российские большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также «несколько объектов инфраструктуры».

Позже российские независимые СМИ сообщили, что в результате удара также получил повреждения разведывательный корабль «Иван Хурс», а также один из цехов 13-го судоремонтного завода.

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