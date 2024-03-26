Волгоградский телеканал раскрыл личные данные возлагавших цветы в память о Навальном

Ведущий программы «Разговор онлайн» на телеканале «Волгоград 1» Сергей Мазанов зачитал в эфире имена и фамилии людей, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий после смерти Алексея Навального. Он также назвал их места работы и показал фотографии и ссылки на соцсети. На эфир обратило внимание издание «7х7». Видео эфира опубликовано в местных телеграм-каналах.

Мазанов назвал это «журналистским расследованием», цель которого заключалась в том, чтобы установить, кто приходил к памятнику жертвам репрессий в день смерти и день похорон Навального. Сам памятник он назвал «местом паломничества навальнистов».

Ведущий озвучил имена и показал фото нескольких десятков человек. Среди них оказались учителя, сотрудники банков и крупных компаний. В конце он добавил, что это не окончательный список, так как «расследование еще не закончено».

Алексея Навального Мазанов назвал «уголовником, который откровенно работал на наших врагов». «Там никакого не было политического дела. Он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, до этого он украл с братом лес», — добавил его соведущий.

В день смерти Навального 16 февраля, в день его похорон 1 марта и в другие дни силовики по всей России задерживали сотни людей, приходивших к мемориалам, чтобы возложить цветы в память о политике. Некоторые задержанные за цветы в итоге получали арестные сутки. Некоторым силовики угрожали применением насилия и отправкой на войну.

Алексей Навальный погиб в ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По официальным данным, он умер по «естественным причинам». Родные и соратники Навального обвинили Путина в убийстве политика.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.