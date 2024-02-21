Петербуржец рассказал об аресте и вручении повестки после возложения цветов

Жителя Петербурга арестовали за возложение цветов, а перед выходом из-под ареста ему вручили повестку. Об этом сам мужчина рассказал проекту «Идите лесом».

«Дали трое суток ареста, перед выходом дали повестку. У меня нет личного дела и никогда не было. Явиться должен до 27 числа. Насильно взяли дактилоскопические данные. Мне 27 лет, я не подхожу по службе, по идее», — сообщил он. Имя задержанного, а также другие подробности не приводятся.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях памяти политика Алексея Навального по всей стране задержали сотни людей, десятки из которых позже арестовали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее законным.

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