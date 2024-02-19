Полицейские угрожали задержанному на акции памяти Навального отрезать пилой палец и отправить на войну

В Ульяновске 18-летнему юноше, задержанному на акции памяти Алексея Навального, силовики угрожали насилием и отправкой на войну. Об этом он рассказал телеграм-каналу «Симбирский шугожор».

Степана задержали возле памятника жертвам политических репрессий во время возложения цветов к стихийному мемориалу, который образовался там после новостей о смерти Навального. Он также принес табличку с надписями: «Привет, это Навальный, не сдавайтесь, 16.02.24 и мы сильны».

Там его задержали люди в штатском, позже представившиеся полицейскими. Степана доставили в отделение, где опрашивали и пытались насильно взять отпечатки пальцев для разблокировки телефона.

«Угрожали, что отправят меня воевать, угрожали разбить мой телефон, если я его не разблокирую. У меня остались небольшие ссадины на руках и левой ноге. Один из сотрудников был очень разговорчивым. Рассказывал, какая Россия великая, как его дед воевал и какой Навальный плохой. А еще говорил, что хотел бы меня "отпи***рить". Другой угрожал, что отрежет мне палец пилой, чтобы разблокировать телефон», — рассказал юноша.

В итоге Степана отпустили из отделения полиции без составления протокола, но силовики взяли с него объяснения.

По данным «ОВД-Инфо» на 18 февраля, в 39 городах России на акциях памяти Навального задержали более 360 человек.

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