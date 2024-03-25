Участвовавшие в задержании предполагаемых террористов военные получили награды от Минобороны

Минобороны России наградило военнослужащих, которые участвовали в задержании подозреваемых в совершении теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве.

Как говорится в официальном телеграм-канале ведомства, заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы, «отличившимся в ходе задержания террористов».

«Вручение государственных наград военнослужащим группировки, выполнившим боевую задачу по блокированию террористов на территории Брянской области, прошло непосредственно на позициях подразделения», — отмечается в сообщении. В нем также уточняется, что военнослужащим были вручены медали «За отвагу» и медали Минобороны России «За боевые отличия».

Четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» были задержаны в Брянской области 23 марта. На распространившихся в сети кадрах задержания видно, как силовики избивают задержанных, а одному из них отрезают ухо и пытаются заставить его съесть.

Позже близкие к силовикам телеграм-каналы опубликовали новые свидетельства пыток предполагаемых террористов. На распространившемся фото один из задержанных лежит на полу со спущенными штанами, а в район его гениталий прикреплены провода от военного полевого телефона, который силовики часто используют для пыток электрическим током.

В ночь на 25 марта всех четверых задержанных по подозрению в совершении теракта в «Крокусе» отправили в СИЗО до 22 мая. В суд их доставили со свежими следами пыток и избиений, которых не было на видео с задержанием. Избрание меры пресечения задержанным проходило в закрытом режиме. В ходе заседаний двое из них признали свою вину.

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