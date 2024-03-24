В сети появился снимок с пытками задержанного по делу о теракте в «Крокусе»

В сети опубликовали снимок с пытками одного из задержанных по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал Grey Zone.

«Важные истории» уточняют, что на опубликованном снимке — задержанный по имени Шамсидина Фаридуни. На фотографии он лежит на полу со спущенными штанами, часть снимка заблюрена. Журналисты нашли незаблюренный снимок — на нем к гениталиям Фаридуни подключены провода.

«Происходит рядовой допрос при помощи военно-полевого телефона ТА-57 (в простонародии «тапик»), крутя катушку (ручку индуктора) выделяются по проводам разряды электричества до 80 вольт, которые в свою очередь подключаются к пленному за пальцы, уши или гениталии, также для лучшего эффекта пленного боевика стоит полить водой», — говорится в сообщении Grey Zone.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Когда люди стояли в очереди, чтобы попасть на концерт группы «Пикник», боевики начали стрелять. Также в здании произошел пожар, который смогли потушить лишь на следующий день.

На данный момент известно о 137 погибших в результате теракта и о 180 пострадавших.

На следующий день после произошедшего ФСБ опубликовала видео с задержанием боевиков в Брянской области. Служба утверждала, что задержанные якобы собирались переходить границу между Россией и Украиной.

После произошедшего провластные телеграм-каналы утверждали, что данные о причастности ИГИЛ к теракту — фейк. О том, что за теракт ответственно «Исламское государство», писала со ссылкой на источники The New York Times. Позже в ИГИЛ назвали теракт в «Крокус Сити Холле» «самой жестокой атакой за последние годы».

По сообщениям СМИ, западные страны предупреждали Россию о том, что может произойти теракт. Владимир Путин до произошедшего в «Крокусе» назвал «шантажом» сообщения Запада.

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