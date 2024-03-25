На Новочеркасской ГРЭС после взрывов и пожара отключились два энергоблока

В ночь на 25 марта на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области произошел пожар. Об этом сообщил местный губернатор Василий Голубев.

По его словам, в результате никто не пострадал, а само возгорание быстро потушили. Причины пожара устанавливаются, написал Голубев в своем телеграм-канале. «Из-за пожара автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ — Тихорецкая и Ростовская. Сейчас энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС», — говорится в сообщении.

В свою очередь, близкий к силовикам телеграмм-канал Baza утверждает, что Новочеркасская ГРЭС подверглась атаке беспилотников. По данным канала, несколько дронов ударили по станции около 2:30 ночи. О звуках взрывов и ярких вспышках в небе также сообщили местные паблики, а телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео, как утверждается, прилета беспилотника по станции.

Минобороны России об ударе по Новочеркасской ГРЭС ничего не сообщало. В то же время ведомство отчиталось о перехвате 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области.

В ночь на 22 марта Россия нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками-камикадзе по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Украинские власти назвали его крупнейшей атакой на энергосистему страны с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

В результате удара целые города остались без света. Больше всех пострадало электроснабжение Харькова. Как сообщалось, целями российского удара стали электростанции и магистральные подстанции. Среди прочих атаке подверглась и крупнейшая украинская гидроэлектростанция — ДнепроГЭС.

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