Песков назвал войну войной

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал войну в Украине войной.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Позже он пояснил, что это его заявление не значит, что юридический статус происходящего в Украине с точки зрения Кремля изменился.

«Это не связано с какими-то юридическими изменениями, это [по-прежнему] специальная военная операция де-юре...Но де-факто – фактически – для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт», — пояснил Песков.

При этом он подчеркнул, что сравнивать его с антивоенными активистами, которые также называют «специальную военную операцию» войной, — неуместно.

«Это совершенно неуместное сравнение, потому что там [у противников войны) не мой контекст. В разном контексте слово "война" употребляется. Это абсолютно [точно]. Вы просто сравните, какой контекст у меня и какой контекст [в лозунгах противников войны]», — добавил Песков.

Начавшееся в феврале 2022 года полномасштабное вторжение в Украину российские власти назвали «специальной военной операцией». Вскоре после этого были приняты репрессивные законы, вводящие административную и уголовную ответственность за «дискредитацию» и распространение «фейков» о российской армии, с помощью которых власти внедрили военную цензуру.

Используя новые законы, силовики активно преследовали людей, употребляющих слово «война», как в в отношении происходящего в Украине, так и вне контекста — например, за плакаты или посты со словами «нет войне». В некоторых случаях суды признавали виновными даже тех, кто заменял часть или даже все буквы в слове «война» звездочками.

Похожим образом власти реагировали и на употребление слова «мир», например, признавая «дискредитирующим» армию лозунг «миру — мир». Слова «война» и «мир» также начали пропадать из эфира телеканалов. Так, в ноябре 2022 года телеканал «Муз ТВ», заглушил эти слова в песне певицы Zivert, где есть строчка «Мы голосуем за мир, но снова в моде война».

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