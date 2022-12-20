Суд в Тюмени оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу, которая пыталась доказать, что под надписью «Нет в***е!» она имела в виду «Нет вобле»

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 30 тысяч рублей Алису Климентову, которая пыталась доказать, что под надписью на асфальте «Нет в***е!» она имела ввиду «Нет вобле». Ее признали виновной по административной статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

В октябре Центральный районный суд Тюмени прекратил дело о «дискредитации» армии против Климентовой, которое возбудили из-за надписи мелком на асфальте «Нет в***е!». Ей удалось убедить судью в том, что она выступала не против войны, а против воблы, «поскольку испытывает неприязнь к данному виду рыб».

21 ноября стало известно, что суд в итоге отменил это решение после жалобы полицейского и отправил дело на новое рассмотрение.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Тюменской области

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