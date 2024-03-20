Власти разозлились на Росгвардию за «шутку» с солдатиками у французского посольства

Росгвардия «в шутку» преподнесла представителям французского посольства игрушечные машинки и солдатиков. Пресс-релиз об этой акции разослали по государственным СМИ, однако впоследствии глава ведомства распорядилось удалить публикации на эту тему, сообщает издание «Можем объяснить». По его информации, «шутка» вызвала недовольство властей.

Набор солдатиков и машинок во французское посольство в Москве принес официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. Помимо пакета с игрушками, он вручил сотруднице дипмиссии сопроводительное письмо, в котором говорилось: «Надеемся, что наигравшись в солдатиков и военные машинки, Вы наконец-то расстанетесь с комплексом Наполеона. Судьба его якобы великой армии печально известна не только французам...». Письмо было адресовано президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Пресс-релиз об этой акции разослали в федеральные СМИ, которые опубликовали об этом новости. Материалы вышли в «Известиях», «Парламентской газете», «Московском комсомольце», «Комсомольской правде», «Вечерней Москве» и других изданиях. О «шутке» Росгвардии также написал пропагандист Владимир Соловьев, пишет «Можем объяснить». Позднее Соловьев и вышеперечисленные СМИ удалили эти публикации, однако они остались в кэше Google.

Знакомый с ситуацией источник рассказал проекту «Можем объяснить», что инициатором акции был сам Грибакин, который и вручил «подарок». Однако произошедшее не было согласовано с руководством Росгвардии Виктором Золотовым и в итоге вызвало недовольство его и администрации президента.

«Эта акция была личной инициативой Грибакина. С какого хрена он решил так пошутить — большой вопрос, видимо, это будет обсуждаться еще», — сказал один из собеседников «Можем объяснить».

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит два тысячи военных для отправки в Украину. Незадолго до этого Эммануэль Макрон описал сценарии, которых Париж мог бы отправить своих солдат в Киев.

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