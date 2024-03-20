Грозев: Путин шокировал своих приближенных словами об обмене Навального

Окружение Владимира Путина было удивлено тем, что он произнес имя Алексея Навального сразу после «переизбрания» на президентских выборах. Об этом в эфире «Дождя» рассказал журналист-расследователь Der Spiegel и The Insider Христо Грозев. Он сослался на свои источники в Кремле.

По словам Грозева, заявление Путина об Алексее Навальном было неожиданностью для его приближенных. «Они были в шоке, что он сделал это признание. Единственное объяснение, которое люди могут найти — это то, что он счел, что это будет хорошим алиби для убийства Навального. То есть [Путин как бы сказал]: “Видите, как я могу его убить, как я могу дать приказ о его убийстве, когда я в то же время ожидал, что он будет хорошей частью сделки, которая мне выгодна?”», — сказал Грозев.

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Журналист считает, что это «алиби» Путин высказал не для мирового сообщества, а для электората, который голосует или «почти готов голосовать» за Путина. По словам Грозева, некоторые люди «не готовы принять, что их президент убийца», и именно для них Путин мог сделать такое заявление.

«Вторая причина [по которой Путин мог заговорить о Навальном] — показать, что он смелый, и что он может называть имя Навального […] Это какие-то психологические явления, которые [его приближенные] сейчас никак не могут трактовать. Близкие к нему люди не считают это нормальным его поведением», — добавил Грозев.

Ссылаясь на близких к Кремлю аналитиков, журналист также попытался объяснить происходящее сейчас в российских силовых структурах.

«Одна рука не знает, что делает друга. Путин когда-то дал намек, что он хочет, чтобы Навального убили, и вот определенная группа внутри ФСБ начала заниматься этим проектом. Другая ось вертикали, которая не общается с первой, начала работать над обменом. Получилось недоразумение между двумя осями вертикали», — сказал он.

Владимир Путин впервые публично произнес фамилию Навального, выступая на пресс-конференции по итогам президентских выборов вечером 17 марта.

«Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. Ну, у нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни. А разве в Соединенных Штатах такого не бывало? Бывало, и неоднократно», — сказал он. Также Путин подтвердил сообщения о готовящемся обмене Алексея Навального на россиян, находящихся в заключении на Западе.

Алексей Навальный погиб в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа 16 февраля. По официальным данным, смерть наступила по «естественным причинам». Родные и соратники Навального обвинили Путина в убийстве политика.

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