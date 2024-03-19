В школьной программе появится творчество «Любэ» и Shaman

Министерство просвещения России поддержало инициативу о включении в школьную программу творчества группы «Любэ», певцов Олега Газманова и Shaman, а также других современных «патриотических» исполнителей. Об этом сообщает агентство РИА «Новости», ссылаясь на автора инициативы депутата Госдумы Сергея Колунова.

«Предложения включить песни именно современных авторов я слышал и от ребят в школах, и от матерей и жен участников спецоперации. Они просили, чтобы я выступил с соответствующим предложением», — говорил он ранее в интервью «Парламентской газете».

По словам Колунова, изучать творчество «патриотических» звезд современной российской эстрады школьники будут на уроках музыки. Точный список авторов и их произведений теперь предстоит определить экспертному и родительскому сообществу, сказал депутат. При этом он отметил, что Shaman, Газманов и «Любэ» в нем будут точно.

Группа «Любэ» и певец Олег Газманов — главные российские исполнители в жанре «патриотической» песни. «Любэ» называл своей любимой группой Владимир Путин, а Газманов в течение многих лет был неизменным участником «патриотических» концертов и празднований Дня города в Москве.

Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) поднялся до их уровня, а, возможно, и превзошел его, после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Его песня «Я — русский» стала своеобразным гимном войны. Она часто звучит в качестве саундтрека в роликах с кадрами боевых действий, ее поют школьники на праздниках, она звучит на провоенных «патриотических» мероприятиях. О том, что «Я — русский» заключенным включают каждое утро сразу после российского гимна, писал из колонии в Харпе Алексей Навальный. За несколько лет до этого о том, что в колонии его пытают непрерывным прослушиванием песен группы «Любэ», сообщал оппозиционный активист Ильдар Дадин

Еще одним хитом Shaman, выпущенным уже после начала войны, стала песня «Встанем». За указание на ее очевидное сходство с песней юноши-нациста из фильма «Кабаре» оштрафовали экс-депутата из Благовещенска Сергея Труша.

Shaman активно использует милитари-стилистику. В последних клипах и выступлениях он появляется в кожанной куртке с повязкой в цветах российского флага на рукаве, а на концерте в День народного единства в 2023 году в прямом эфире нажимал на символическую красную кнопку «ядерного чемоданчика».

Как подсчитало «Агентство», во время последних новогодних праздников, выступления Shaman показали по федеральным каналам не менее 16 раз. В то же время на прошедшем 18 января на Красной площади праздничном концерте по случаю годовщины аннексии Крыма Shaman не выступал, что стало сюрпризом для прессы и комментаторов.

Кроме того, Shaman вошел в состав иницитивной группы, которая выдвинула Владимира Путина на прошедших в России выборах президента.

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