При ударе по Белгородской области погибла семья из четырех человек

В результате удара по селу Никольское в Белгородской области погибла семья из четырех человек. Об этом сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряд попал в жилой частный дом. Погибшие — 17-летний юноша, его мать и ее гражданский муж, а также бабушка. Маленькую внучку удалось спасти, она находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Сколько лет девочке, Гладков не уточнил.

Об атаке на Никольское губернатор сообщил утром 18 марта. В результате удара также пострадали трое мужчин. Помимо разрушенного частного дома повреждения получили еще четыре домовладения: в них выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы.

Село Никольское находится в 12 километрах к Югу от Белгорода и в 15 километрах от границы с Украиной. 18 марта под обстрелом оказался и сам Белгород. По словам Гладкова, в результате повреждения получили 11 частных домов, три квартиры в трех домах, а также семь хозяйственных субъектов, 37 автомобилей и один пассажирский автобус.

Белгородская область находилась под ракетными обстрелами все три дня голосования на президентских выборах. Это, судя по данным ЦИК, не повлияло на явку в регионе: в субботу он выходил в лидеры среди проголосовавших по всей России.

За последние несколько дней «Русский добровольческий корпус» несколько раз призвал жителей Белгородской области эвакуироваться или спрятаться в укрытиях. 18 марта РДК отчитался о проведении «ограниченной военной операции» на территории Белгородской и Курской областей, в ходе которой якобы было убито более 600 российских военнослужащих.

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