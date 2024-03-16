В Белгородской области зафиксировали рекордную явку на выборах

Несмотря на ракетные обстрелы Белгородская область стала лидером по явке на выборах — в первый день голосования на участки пришли 66% избирателей. О таких результатах отчиталась Центральная избирательная комиссия. Самый низкий процент явки по итогам первого дня голосования у Алтайского края — 20%.
С 13 марта Белгородская и Курская области находятся под обстрелами, людям рекомендуют оставаться в укрытиях. В первый день голосования, 15 марта, сирена ракетной опасности в Белгородской области была объявлена пять раз. По подсчетам «Холода», граждане должны были провести в укрытиях как минимум полтора часа. РИА Новости сообщало, что в первый день президентских выборов по Белгородской области со стороны ВСУ было запущено более 140 снарядов. В результате атак погибли два человека, еще 23 ранены.
Прямо перед выборами президента на территорию Курской и Белгородской областей вошли добровольческие военные формирования РДК, легион «Свобода России» и «Сибирский регион». Они заявляют, что остаются там до сих пор.
Несмотря на эти обстоятельства, явка на выборы в Белгородской области почти достигла показателей 2018 года. Тогда на президентских выборах проголосовал 71% местных избирателей.
Высокую явку (более 50%) на выборах за первый день голосования показали еще семь российских регионов:
- Чукотский автономный округ – 64%,
- Кемеровская область – 62%,
- Республика Тыва – 62%,
- Ямало-Ненецкий автономный округ – 58%,
- Чеченская республика – 56%,
- Еврейская автономная область – 56%,
- Кабардино-Балкарская республика – 53%.
Явка за 15 марта в Курской области, которая также подвергается ракетным обстрелам в последние дни, составила 37%. В Воронежской области, которая соседствует с Белгородской, но реже подвергается ракетным обстрелам, голосовать в первый день пришли 34% избирателей.
Согласно данным ЦИК, в четырех российских регионах явка в первый день голосования составила менее 25%:
- Новосибирская область – 24%,
- Псковская область – 23%,
- Владимирская область – 22%,
- Алтайский край – 20%.
Общая явка за 15 марта по всей России, по информации Центризбиркома, составила 36%. ТАСС сообщает о явке 37,17% по состоянию на 11 мск 16 марта.
Через ДЭГ в первый день проголосовало 74% от числа избирателей, выбравших голосовать в электронном виде. Данных о явке в «новых» регионах (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины) на сайте ЦИК нет.
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