До половины голосов за Путина могли быть вброшены

Около половины бюллетеней за Владимира Путина — по меньшей мере 31,6 миллионов — были вброшены. К таким выводам после собственных подсчетов пришла «Новая газета Европа». Издание называет это рекордным масштабом фальсификаций на президентских выборах в России.

Журналисты провели подсчет голосов по методу математика Сергея Шпилькина. Этот метод позволяет выявить, сколько бюллетеней было засчитано за победителя путем вброса и переписывания протоколов.

Авторы сопоставили распределение голосов за разных кандидатов с явкой на каждом отдельном участке. Как пишет «Новая газета Европа», если выборы прошли честно, то голоса избирателей распределяются одинаковым образом — меняться может количество голосов, но не соотношение, в котором они достаются кандидатам. Вброс за одного кандидата влияет на распределение голосов, увеличивая и явку, и результат.

С помощью метода Шпилькина журналисты оценили долю «аномальных» голосов. Они использовали результаты голосования по итогам обработки 97% бюллетеней. «Новая газета Европа» посчитала, что без учета электронного голосования в выборах приняли участие 74,5 миллиона россиян, из них 64,7 якобы проголосовали за Путина. По результатам проверки 100% бюллетеней Путин набрал 87,28% голосов.

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Движение «Голос» выпустило заявление по итогам выборов. В нем говорится, что в России еще никогда не было президентской кампании, насколько несоответствующей конституционным стандартам.

Сразу после «переизбрания» Путин впервые за 11 лет произнес фамилию Алексея Навального. Выступая на пресс-конференции, он подтвердил сообщения о готовящемся обмене оппозиционера на российских заключенных, содержащихся в тюрьмах на Западе. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что тот не подтверждал факт проведения переговоров.

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