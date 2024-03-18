Избирателя задержали за съеденный на участке бюллетень

В аннексированном Крыму задержали местного жителя, который съел бюллетень на избирательном участке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя местного избиркома Михаила Малышева.
По его словам, инцидент произошел в последний день голосования 17 марта. Избиратель привлек внимание комиссии тем, что находился в кабинке для голосования более пяти минут. Затем он «сначала пытался всунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли еще какую-то бумагу, а потом не только порвал испорченный бюллетень, но и съел его», рассказал Малышев. Он добавил, что мужчина нарисовал на бюллетене «определенные знаки», что «вызвало непонимание».
Избирателя задержали полицейские. Что ему вменяют, неизвестно.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Центральной избирательной комиссии сообщил, что Владимир Путин набрал 93,6% голосов избирателей в аннексированном Крыму. Явка на полуострове составила 89,76% — это более 1,3 миллиона человек. В Севастополе явка составила 81,79% — более 288 тысяч человек. Таким образом, судя по данным ЦИКа, на выборах в Крыму проголосовало больше людей, чем на референдуме в 2014 году.
Ранее российская ЦИК отчиталась о рекордной явке на выборах. По информации комиссии, проголосовать пришли 87,1 миллиона россиян, то есть 77,44% избирателей. По результатам проверки 100% бюллетеней Путин набрал 87,28% голосов, объявили в ЦИКе.
«Новая газета Европа» провела подсчет бюллетеней по методу математика Сергея Шпилькина и пришла к выводу, что Путин получил около половины голосов — по меньшей мере 31,6 миллиона — путем фальсификаций.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.