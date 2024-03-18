Избирателя задержали за съеденный на участке бюллетень

В аннексированном Крыму задержали местного жителя, который съел бюллетень на избирательном участке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя местного избиркома Михаила Малышева.

По его словам, инцидент произошел в последний день голосования 17 марта. Избиратель привлек внимание комиссии тем, что находился в кабинке для голосования более пяти минут. Затем он «сначала пытался всунуть в ящик для голосования то ли бюллетень, то ли еще какую-то бумагу, а потом не только порвал испорченный бюллетень, но и съел его», рассказал Малышев. Он добавил, что мужчина нарисовал на бюллетене «определенные знаки», что «вызвало непонимание».

Избирателя задержали полицейские. Что ему вменяют, неизвестно.

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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей Центральной избирательной комиссии сообщил, что Владимир Путин набрал 93,6% голосов избирателей в аннексированном Крыму. Явка на полуострове составила 89,76% — это более 1,3 миллиона человек. В Севастополе явка составила 81,79% — более 288 тысяч человек. Таким образом, судя по данным ЦИКа, на выборах в Крыму проголосовало больше людей, чем на референдуме в 2014 году.

Ранее российская ЦИК отчиталась о рекордной явке на выборах. По информации комиссии, проголосовать пришли 87,1 миллиона россиян, то есть 77,44% избирателей. По результатам проверки 100% бюллетеней Путин набрал 87,28% голосов, объявили в ЦИКе.

«Новая газета Европа» провела подсчет бюллетеней по методу математика Сергея Шпилькина и пришла к выводу, что Путин получил около половины голосов — по меньшей мере 31,6 миллиона — путем фальсификаций.

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