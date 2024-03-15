Половина Белгородской области пришла на выборы вопреки ракетным атакам

За семь часов первого дня выборов в Белгородской области проголосовало уже больше половины всех избирателей региона, сообщило РИА Новости. Всего в Белгородской области в 2024 году зарегистрировано 1,2 миллиона избирателей: если верить официальным сообщениям, уже в первый день проголосовало около 600 тысяч.

Такой высокой явке не помешали обстрелы со стороны Украины: в течение дня сигнал ракетной опасности объявляли пять раз: в 9:12, 12:26, 14:00, 19:25 и уже после закрытия избирательных участков в 20:18.

В один из промежутков между обстрелами на камеру успел проголосовать губернатор региона Вячеслав Гладков, призвав жителей области «показать всему миру нашу сплоченность». Ему повезло больше, чем другим избирателям, которые заставали сигнал ракетной опасности прямо на участке:

Выборы президента-2024 в Белгородской и других приграничных с Украиной областях проходят во время активных боевых действий прямо на территории этих регионов. Добровольческие военные формирования «Русский добровольческий корпус», легион «Свобода России» и «Сибирский регион» объявили об «освобождении российских регионов от кремлевского террористического режима» и наносят массированные удары. Они призывают жителей покинуть города, однако эвакуации для мирных граждан со стороны властей не объявлено.

РИА Новости сообщало, что за сутки по Белгородской области со стороны ВСУ было запущено более 140 снарядов. В результате атак погибли два человека, еще 23 ранены. По словам Гладкова, из-за обстрелов повреждены производственное предприятие, десятки квартир, территория школьного стадиона, линии электропередач, автомобили и автобусы. Система ПВО, по сообщениям главы региона, работала постоянно, сбивая запущенные снаряды и ракеты.

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