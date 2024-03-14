Удары Украины вызвали скачок цен на бензин в России

На фоне ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) России в стране выросли цены на бензин и другие виды топлива. В частности, бензин АИ-95 на бирже стоит более 60 тысяч рублей за тонну — впервые с сентября 2023 года, когда в России был введен временный запрет на экспорт топлива, пишет РБК.

Стоимость бензина АИ-95 выросла на 1,88%, до 60 569 рублей за тонну. На следующий день рост продолжился. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, на момент написания новости, 14 марта, стоимость тонна бензина АИ-95 выросла еще на 1,45%, до 61 446 рублей.

Агентство Bloomberg посчитало, что на три крупных российских НПЗ, по которым пришлись удары украинских беспилотников 12 и 13 марта, приходится около 12% мощностей России по переработке нефти.

В частности, Рязанский завод, который атаковали 13 марта, производит 17,1 миллиона тонн нефти в год (примерно 340 тысяч баррелей в день). Это один из основных поставщиков топлива для регионов, которые граничат с Москвой. Новошахтинский завод в Ростовской области, который также атаковали 13 марта, производит 5,6 миллиона тонн в год (около 112 тысяч баррелей в день). В публикации РБК уточняется, что он обеспечивает топливом юг России.

По данным агентства Reuters, из-за удара на Рязанском НПЗ остановились две установки первичной переработки нефти. Собеседник РБК, заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, считает, что перерыв в работе этих установок на несколько недель может привести к сокращению переработки нефти в России на 4,3%-4,7% и снижению производства бензина на более чем 4%.

РБК отмечает, что 13 марта подорожали и другие виды топлива. Например, стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 1,31%, до 48 182 рублей за тонну, а летнего дизельного топлива — на 1,62%, до 61 791 за тонну. Цена межсезонного дизеля выросла на 1,13%, до 61 494 рублей, а зимнего — на 0,79%, до 63 103 рублей за тонну.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, 14 марта рост цен на эти виды топлива ускорился: на момент написания новости АИ-92 вырос на 1,96%, летнее дизельное топливо — на 1,73%, межсезонное дизельное топливо — на 1,47%, а зимнее дизельное топливо — на 0,94%.

После атаки беспилотников по НПЗ в Рязанской области начался пожар. Аффилированный с российскими силовиками телеграм-канал «112» сообщил, что удару подвергся завод «Рязаньнефтепродукт». Днем ранее, 12 марта, Украина атаковала принадлежащий компании «Лукойл» НПЗ в городе Кстово Нижегородской области и НПЗ в Орловской области.

Издание «РБК-Украина» со ссылкой на неназванные источники рассказало, что ночью 12 марта Украина также ударила по заводу КИНЕФ в Киришах Ленинградской области. Однако, местные власти заявили, что беспилотник якобы сбили еще на подлете к НПЗ. В публикации Bloomberg говорится, что КИНЕФ — крупный производитель экспортного топлива. Нарушения в работе этого завода могут серьезно повлиять на мировой рынок дизельного топлива.

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