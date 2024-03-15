Болгария начнет выдавать россиянам шенгенские визы с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление болгарского посольства в Москве.

«С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», — сообщили в дипмиссии. При этом там подчеркнули, что продолжительность ожидания при оформлении виз «будет как у других стран Шенгенского пространства».

Как уточнили в посольстве, выданные до 31 марта болгарские краткосрочные визы позволят их обладателям въезжать только в Болгарию, Румынию и на Кипр. В то же время выданные до 1 апреля долговременные визы типа D — с разрешением на пребывание на территории Болгарии более 90 дней — «будут предоставлять возможность для кратковременных поездок в других странах Шенгенского пространства».

31 декабря 2023 года Совет ЕС одобрил введение «частичного Шенгена» по отношению к Болгарии. В связи с этим с 31 марта для граждан Болгарии и Румынии отменят проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС, при этом проверки на сухопутных границах сохранятся.

Болгария вместе с Румынией ожидают интеграции в Шенгенскую зону с момента присоединения к ЕС в 2007 году. Еврокомиссия объявила о готовности этих стран к вхождению в Шенген еще в 2011 году, но с тех пор этот шаг блокировали различные страны Евросоюза.

Так, в декабре 2022 года вступление Болгарии и Румынии в Шенген заблокировала Австрия, объяснив это угрозой увеличения потока нелегальных мигрантов в Евросоюз через эти страны.

Против вступления Болгарии в Шенгенскую зону также выступала Венгрия. Но 19 декабря 2023 года, после того как Болгария отменила транзитный налог на транспортировку российского газа, Венгрия сняла свои возражения.

В сентябре 2022 года Еврокомиссия одобрила отмену соглашения об упрощенной выдаче виз с Россией. В связи с этим визовый сбор для россиян вырос с 35 до 80 евро, а сам процесс подачи документов стал сложнее и дольше.

Кроме того, страны ЕС получили право отказывать в выдаче виз россиянам, если те «угрожают безопасности Евросоюза», а также пересматривать принятые решения по уже выданным визам.

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