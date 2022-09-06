В Еврокомиссии поддержали остановку соглашения об упрощенном визовом режиме

Европейская комиссия утвердила приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Решение вступит в силу с 12 сентября.

Отмена упрощенного визового режима означает, что для граждан России консульский сбор при оформлении шенгенских виз вырастет с 35 до 80 евро, а сам процесс подачи документов будет сложнее.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, ужесточение визового режима коснется только туристических поездок. Евросоюз всегда будет открыт для студентов, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества России. Тем не менее страны ЕС получат право отказывать в визе гражданам РФ, которые могут «угрожать безопасности» союза.

Помимо этого, Еврокомиссия внесла в Совет ЕС предложение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на оккупированных территориях Украины. Также в ЕК сообщили, что отдельные страны Евросоюза могут пересматривать принятые решения по уже выданным визам.

Ранее во время встречи глав МИД стран Евросоюза в Праге Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявил о приостановке выдачи виз гражданам России в упрощенном порядке. Министры иностранных дел поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что страны ЕС могут сделать с уже выданными визами.

Источник: Европейская комиссия