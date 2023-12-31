Пограничный контроль для Болгарии и Румынии внутри Шенгена будет частично отменен

С 31 марта 2024 года Европейский союз планирует отменить воздушный и морской пограничный контроль внутри Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии. Это событие станет первым прецедентом в истории ЕС. На данный момент решение касается лишь морских и воздушных границ, сохраняя контроль на сухопутных границах, как уточняется в документе, принятом Советом ЕС.

Согласно цитате из документа, «с 31 марта 2024 года больше не будет проверок людей на внутренних воздушных и морских границах ЕС между Болгарией и Румынией и другими странами Шенгенской зоны». Указанная дата совпадает с изменением зимнего/летнего расписания, установленного Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

В решении не сообщается, будут ли теперь Румыния и Болгария выдавать шенгенские визы иностранцам.

Болгария и Румыния стали членами Евросоюза в 2007 году. Свое стремление присоединиться к Шенгенской зоне они выразили в 2011 году. В декабре 2022 года Euronews сообщил, что Австрия заблокировала вступление Болгарии и Румынии в Шенген, оправдав это опасениями нелегальных миграционных потоков через эти страны.

Против вступления Болгарии в Шенгенскую зону также выступала Венгрия. Но 19 декабря 2023 года, после того как Болгария отменила транзитный налог на транспортировку российского газа, Венгрия сняла свои возражения.

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