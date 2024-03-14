Минобороны отчиталось об убийстве почти 200 украинских военных при попытке прорыва границы

Минобороны России отчиталось об убийстве 195 украинских военнослужащих, попытавшихся прорваться через российскую границу, пишет ТАСС.

По данным министерства, было уничтожено пять украинских танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения. В министерстве добавили, что российские военные пресекли попытку прорыва границы.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о попытке прорыва украинских войск в районе поселка Теткино. По его словам, пограничники и военные «не позволили и не позволят» им зайти на российскую территорию.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одной погибшей в результате обстрела Белгорода и Белгородского района. По его словам, еще три человека пострадали. Гладков отметил, что над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила десять воздушных целей. Baza со ссылкой на очевидцев пишет о взрыве снаряда рядом с автомобилем во время обстрела Белгорода. Телеграм-канал утверждает, что погибших двое.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Хинель Севского района. По его словам, пострадавших в результате произошедшего нет. Из-за обстрела оказался поврежден один дом и было частично нарушено энергоснабжение.

В свою очередь, «Русский добровольческий корпус» совместно с легионом «Свобода России» и «Сибирским батальоном» выпустил заявление, в котором говорится, что по российским войскам в Белгородской и Курской области наносятся массированные удары.

«Мы призываем уполномоченных лиц этих областей, в первую очередь губернатора Курской области Романа Старовойта и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей и без промедления эвакуировать гражданских. Мирные жители не должны страдать от войны, и любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова», — отмечается в нем.

До этого «РДК» опубликовал пост, в которым призывал мирных жителей в Белгородской, Брянской и Курской областях проследовать в укрытия.

На этой неделе ФСБ отчиталась об убийстве более сотни диверсантов на российско-украинской границе. По данным Минобороны России, в ночь на 12 марта «украинские формирования» <...> предприняли попытку вторжения на территорию России одновременно на трех направлениях: в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области». Утром того же дня, министерство отчиталось о еще четырех атаках в районе Теткино Курской области.

Минобороны утверждало, что «понеся значительные потери, противник отброшен».

Легион «Свобода России» опубликовал, как утверждается, видео перехода границы. Там заявили, что бойцы легиона уничтожили два российских БТРа, а в районе Теткино велись бои. Ни «Свобода России», ни также участвовавшие в рейде «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» не сообщали о потерях со своей стороны.

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