О некой диверсии в Брянской области пишут практически с утра 2 марта. Говорили о взятии заложников и даже расстреле детей, а также о том, что в этом виноваты «украинские националисты». Чуть позже стало известно, что Совбез соберет экстренное заседание. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оно пройдет только 3 марта, и назвал его не экстренным, а оперативным. Что происходит? «Холод» восстановил события, произошедшие днем 2 марта.

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Как в Брянской области все началось?

Около 11:30 губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на ее территории якобы идут боестолкновения. Также он говорил об атаке села Сушаны с помощью беспилотника. Буквально через 15 минут в прокремлевских изданиях (Baza, ТАСС) и телеграм-каналах «военкоров» («Vоенкор Котенок Z», «Военкор Ярем» и другие) почти одновременно появились новости о неких «диверсантах», которые якобы взяли в заложники жителей села Сушаны в Брянской области. Baza и «РИА Новости» также писали о заложниках в селе Любечане. Все эти издания ссылались на силовиков и «экстренные службы», а некоторые издания сообщали о 40 или 50 «диверсантах», захвативших «до шести заложников».

В это же время прокремлевский телеканал Life, Mash и связанный с ним телеграм-канал Shot сообщили, что «диверсанты» якобы обстреляли школьный автобус и несколько человек погибли, а вскоре также якобы убили еще одного ребенка (пост об этом уже удален). Позже эту информацию опровергли государственные «РИА Новости» и ТАСС, сославшись на региональные власти.

В 12:30 пресс-секретарь губернатора Брянской области Галина Протченко заявила телеканалу «Звезда», что о количестве «диверсантов» и о заложниках информации нет.

Около 13:00 издание Baza опубликовало «подробности» произошедшего: «В машине [которую якобы обстреляли «диверсанты»] был водитель и трое ребят: мальчик Федор из третьего класса и две девочки, Злата и Лена. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск — там их должен был забрать школьный автобус. По дороге на них неожиданно напала группа неизвестных мужчин — водитель погиб сразу, а Федор получил ранение в грудь. Тем не менее он помог выбраться девочкам, сказал им прятаться в лесу. Позже раненый мальчик смог поймать машину на той же дороге — она увезла детей подальше от места нападения. Федору сразу же вызвали скорую. По словам врачей, осколок или пуля прошла вдоль ребра. Парню уже провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает». К вечеру 2 марта эти слова не подтвердили ни представители госорганов, ни какие-либо издания.

В 13:30 ответственность за произошедшее взял на себя «Русский добровольческий корпус».

Что за «Русский добровольческий корпус»?

«Русский добровольческий корпус» (РДК) — это, по словам их представителей, сформированное в августе 2022-го подразделение «русских добровольцев», воюющих на стороне Украины. Среди них, по словам руководства подразделения, «этнические россияне», которые до февраля 2022 года жили в Украине. «Люди очень разные, всех возрастов, из разных социальных групп и слоев общества», — говорили люди, называющие себя руководителями РДК. Своей «программой-максимум» они объявили свержение путинского режима, установление новой, порядочной власти в России, которая не будет развязывать войны.

«Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об “украинских ДРГ”, которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее. Все это — ложь кремлевских пропагандистов. “Русский добровольческий корпус” пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом», — в 13:16 написали в телеграм-канале с одноименным названием «Русский Добровольческий Корпус».

Издание «Важные истории» сообщило, что один из бойцов РДК подтвердил им информацию о проникновении на территорию Брянской области. «Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали», — заявил «Важным историям» боец «Русского добровольческого корпуса» на условиях анонимности.

В 13:42 в канале «Русский Добровольческий Корпус» появилось видео (сейчас оно удалено), на котором двое мужчин держат флаг РДК, стоят на фоне почтового ящика «Почты России» и говорят, что они пришли на российскую территорию не как «диверсионно-разведывательная группа», а как освободительная армия. В конце видео слышны звуки выстрелов.

Одного из участников опубликованного РДК видео зовут Денис Никитин — в 2022 году он давал интервью украинскому изданию «ПослеЗавтра». «Мы подчеркиваем, что в нашем подразделении русские воюют против россиян», — говорил он. Никитин был организатором турниров по смешанным единоборствам, в которых зачастую участвовали правые радикалы со всего мира, в 2008 году он основал бренд неонацистской одежды White Rex. Настоящая фамилия Никитина, как утверждало издание «Заборона», Капустин. Судя по открытым данным, ему 38 лет. Родился он в России, а в 2017 году переехал в Украину.

Что было дальше?

Еще в 11:30 в телеграм-канале «Раньше всех. Ну почти» появилась новость со ссылкой на источники СМИ в руководстве Госдумы о том, что в ближайшие часы Путин якобы проведет экстренное заседание Совбеза. Практически сразу после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что совещание с членами Совбеза пройдет не 2, а 3 марта, и назвал его не экстренным, а оперативным (такие совещания проводятся почти каждую неделю). Он также добавил, что Путин отменил поездку в Ставропольский край из-за ситуации в Брянской области.

При этом издание «Верстка» со ссылкой на свои источники в силовых структурах в 13:01 сообщило, что заседание Совбеза якобы уже проходит. Чуть позже издание уточнило, что речь идет о совещании с отдельными членами Совбеза.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения об украинской «диверсионной группе», которая якобы вторглась на территорию Брянской области, провокацией российских властей. «Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хотя бы как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность, — написал Подоляк в твиттере. — Тем временем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее».

В 14:20 издание ТАСС написало, что «диверсанты» могли покинуть территорию России. На момент публикации, по данным ТАСС, они не проявляют признаков активности.

В 15:10 Путин заявил, что атака «украинских диверсантов» является терактом. На момент публикации текста никаких решений из-за происходящего в Брянской области не было принято.

В 16:45 «РИА Новости» написало, что ФСБ обнаружило в Брянской области большое количество взрывных устройств, но больше никаких подробностей произошедшего не рассказало.

В 17:27 губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате «диверсии» в селе Любечане погибли два человека. Их имена не раскрываются.

А что говорят в Брянской области?

В брянских группах во «ВКонтакте» под публикациями о «диверсантах» закрыты комментарии, хотя под предыдущими постами участники группы активно их обсуждали. В то же время свежие новости, не связанные с «диверсией», публикуются с возможностью оставлять комментарии.

Похоже, что местные жители сами узнают о происходящем только из телеграм-каналов, а те, кто что-то знает, не могут об этом рассказать из-за закрытых комментариев или проблем со связью. Телеграм-канал Readovka, который поддерживает войну, опубликовал разговор с якобы очевидицей событий, а также с мужчиной, которого якобы взяли в заложники, но установить их личности невозможно.

Издание «Верстка» дозвонилось до участкового села Сушаны, капитана Сергея Кузюкова — он посоветовал обратиться за комментариями в УМВД. При этом его реакция, как отметило издание, была необычно спокойной для ситуации с «захватом заложников». На звонки «Холода» в пресс-службу УМВД по Брянской области никто не ответил.

«Холод» поговорил с несколькими жителями Брянской области: все они заявили, что ничего не знают о произошедшем, а те, у кого есть родственники в Сушанах, говорят, что связи с ними нет.