Воюющие на стороне ВСУ российские добровольцы вошли в Курскую и Белгородскую области

Близкий к российским силовикам телеграм-канал Baza сообщил о прорыве границ Курской и Белгородской областей со стороны Украины. Там завязался бой с применением стрелкового оружия и артиллерии. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

По данным телеграм-канала, ранения получили два человека, одного из которых называют местным жителем.

В сети также появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлена украинская бронетехника на окраине поселка Горьковский в Белгородской области. О попытке прорыва границы также сообщил ряд российских провоенных телеграм-каналов.

«Первый бой в районе села Теткино Курской области начался примерно в 8:00 утра. Противник пытался прорваться через границу с трех сторон. Был встречен нашими защитниками бескомпромиссным огнем и откатился. Однако отдельные стычки и огневой контакт продолжаются до сих пор», — написал, в частности, российский «военкор» Семен Пегов.

Одновременно подразделение, состоящее из выходцев из России, воюющих на стороне ВСУ, легион «Свобода России» опубликовал кадры, как утверждается, пересечения его бойцами российской границы. «Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого должны. Россияне будут жить свободно», — говорится в телеграм-канале легиона.

На видео, снятом в ночное время, можно видеть как минимум один танк и одну боевую бронированную машину с пехотинцами, сидящими на броне.

«РБК-Украина», ссылаясь на неназванные источники, также пишет, что на территорию Белгородской области вошли российские добровольцы, воюющие на стороне Украины. По данным издания, им удалось продвинуться в нескольких направлениях.

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов подтвердил сообщения о рейде на российскую территорию подразделений, состоящих из граждан России. По его словам, в нем принимают участие легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон». При этом Юсов подчеркнул, что эти подразделения действуют самостоятельно.

На момент публикации заметки власти Курской и Белгородской областей, а также другие официальные российские источники сообщения о прорыве границы никак не комментировали.

В то же время российское Минобороны утром 12 марта сообщило об отражении массированной ночной атаки украинских беспилотников сразу на семь регионов России.

В ведомстве отчитались об уничтожении 25 дронов самолетного типа, а также перехвате восьми реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одной тактической ракеты «Точка-У» в небе над Белгородской областью.

Несмотря на заявления Минобороны об успешном отражении атаки, после ударов беспилотников пожары начались сразу на двух российских нефтяных объектах.

Так, о возгорании площадью 100 квадратных метров на нефтехранилище в Орле сообщил мэр города Юрий Парахин. Также об ударе по объекту топливно-энергетического комплекса и последовавшем пожаре написал в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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