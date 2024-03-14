В России зафиксировали рекордное число мужчин с инвалидностью

В России за прошлый год зарегистрировали 2,17 миллиона мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 года до 59 лет. Это рекорд за последние восемь лет, свидетельствуют данные Фонда пенсионного и социального страхования, которые проанализировала «Верстка».

Издание отмечает, что в 2023 году число мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет увеличилось на 507 тысяч человек или на 30%. В 2022 году в России было 1,67 миллиона мужчин в этой возрастной категории.

До этого максимум мужчин с инвалидностью в возрасте от 31 до 59 лет был зафиксирован в 2020 году — два миллиона человек. В 2016 году этот показатель был немного ниже — 1,97 миллиона. До этого данные с разбивкой по возрастам не публиковали.

Кроме того, «Верстка» зафиксировала, что в 2023 году было 290 тысяч мужчин с инвалидностью в возрасте от 18 до 30 лет — это тоже один из рекордных показателей. Выше они были только в 2016 и 2017 годах (319 тысяч и 302 тысячи человек соответственно). Данные за 2022 год Росстат скрыл, однако Пенсионный фонд сообщил о почти 279 тысячах мужчин с инвалидностью, которым от 18 до 30 лет.

Демограф Алексей Ракша сказал, что скорее всего, рост показателей связан с военными инвалидами. «Даже частичное их попадание в эту статистику способно ее изменить. Я думаю, что реально военных инвалидов десятки тысяч, если уже не сотни. Если прирост меньше — значит, частично или полностью их скрывают», — объяснил он. Другой демограф на условиях анонимности подтвердил эту гипотезу, но отметил, что есть и ряд других «причин разного порядка».

В середине июля прошлого года «Медиазона», ссылаясь на данные официальной статистики, писала, что в России с начала вторжения больше 5,1 тысячи человек получили инвалидность в связи с военными травмами. Издание отмечало, что цифры в реестре не отражают реального числа людей получивших тяжелые ранения на фронте, потому что для оформления инвалидности нужно несколько месяцев.

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