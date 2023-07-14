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С начала войны в Украине более пяти тысяч россиян получили инвалидность из-за боевых ранений

13:17 • 14.07.2023

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года в России более 5100 человек получили статус инвалидов вследствие военной травмы. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на данные официальной статистики.

Издание отмечает, что в последние месяцы темпы роста людей с военной инвалидностью продолжают оставаться рекордными. Так, в мае такой статус получили 279 человек, а в июне — 322 человека. При этом предыдущий рекорд по количеству новых людей с военной инвалидностью был зафиксирован в апреле, тогда в соответствующий реестр добавили 232 человека.

Как пишет «Медиазона», пополнение реестра людей с инвалидностью не отражает в реальном времени количество военных, получивших тяжелые ранения на фронте, так как оформление инвалидности занимает несколько месяцев.

10 июля разведка Великобритании в очередной сводке сообщила, что с начала войны в Украине российская армия в среднем теряет в день 400 человек убитыми и ранеными.

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