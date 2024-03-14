ФСБ отчиталась о задержании четырех членов «Русского добровольческого корпуса»

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали, как утверждается, четырех членов «Русского добровольческого корпуса», которые собирались отправить на фронт отравленную гуманитарную помощь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении говорится, что задержанные хотели отравить «высокотоксичным химическим веществом» продукты, предназначенные для отправки на фронт в качестве гуманитарной помощи. ФСБ также утверждает, что задержанные проводили разведку инфраструктуры «для последующей подготовки терактов».

Спецслужба возбудила дело об участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Она предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

В «РДК» «Холоду» сообщили, что не могут подтвердить эту информацию.

Ранее на этой неделе ФСБ отчиталась об убийстве более сотни диверсантов на границе с Украиной. В Минобороны России заявили, что «украинские формирования» <...> предприняли попытку вторжения на территорию России одновременно на трех направлениях: в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области». Утром 12 марта, по информации министерства, еще четыре атаки были в районе Теткино Курской области. Минобороны отчиталось, что «понеся значительные потери, противник отброшен».

12 марта легион «Свобода России», где состоят россияне, воюющие на стороне ВСУ, опубликовал, как утверждается, видео перехода границы. В «Свободе России» заявили, что легиону удалось уничтожить два российских БТРа. Также там утверждали, что в районе Теткино велись бои. Помимо «Свободы России» в рейде участвовали «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон». Они не сообщали о потерях со своей стороны.

Обновлено в 11:11. Добавлен комментарий «РДК»

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