Российских избирателей на оккупированных территориях оказалось почти в два раза больше жителей этих регионов Украины

В оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, а также в аннексированных Донецкой и Луганской республиках российские власти насчитали 4,5 миллиона избирателей. При этом численность жителей с российскими паспортами на этих территориях в начале 2024 года составляла 3,2 миллиона человек. Об этом сообщают «Важные истории».

Российский демограф на условиях анонимности рассказал изданию, что при подсчетах избирательные комиссии на оккупированных землях опирались на довоенные списки избирателей или довоенные данные о числе совершеннолетних зарегистрированных там жителей. Однако даже эта информация не могла на 100% верно отражать реальность, считает эксперт.

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«Если говорить о территориях Луганской и Донецкой областей, учет населения там велся совершенно непотребно. В первую очередь из-за проблем с учетом миграции. И Украина, и Россия рассказывали о миллионах беженцев из Донбасса. Эти сотни тысяч людей учитывали как вынужденных переселенцев в других регионах Украины или в России, но не вычеркивали из постоянного населения Луганской и Донецкой областей и ЛДНР. […] После 24 февраля 2022 года отток беженцев начался и в Запорожской и Херсонской областях, при этом на бумаге люди также продолжают числиться жителями оккупированных регионов», — сказал он.

Демограф оценил реальное количество постоянно проживающих на оккупированных территориях людей в три миллиона человек. Из них около двух с половиной миллионов — это взрослое население.

Эксперт «Важных историй» предполагает, что именно в этих регионах на грядущих выборах будет больше всего фальсификаций. Он ссылается на методику подсчетов ЦИК в аннексированной Донецкой республике: в 2022 году она отчиталась, что в «референдуме» участвовало больше людей, чем было внесено в списки участников.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

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