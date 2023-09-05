Россия вербовала кубинцев для войны в Украине — власти Кубы

Власти Кубы заявили о раскрытии операции России по вербовке кубинских граждан на войну в Украину. Соответствующее заявление опубликовано на сайте кубинского МИДа.

В нем говорится, что МВД страны «проводит работу по нейтрализации и ликвидации сети торговли людьми, действующей из России». По данным кубинской полиции, организаторы сети пытались завербовать на войну в Украине как кубинских граждан, проживающих в России, так и жителей Кубы.

«Попытки такого рода были нейтрализованы, а в отношении лиц, причастных к этой деятельности, возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что «враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы очернить образ страны и представить ее как соучастницу этих действий», которые Куба «решительно отвергает».

«Куба занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в ООН, выступая против упомянутой практики и являясь автором ряда инициатив, одобренных в организации. Куба не участвует в войне в Украине. Мы действуем и будем действовать решительно против тех, кто на территории страны участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки, чтобы кубинские граждане могли поднять оружие против любой страны», — заявил кубинский МИД.

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