На Кубе арестовали 17 человек по делу о вербовке местных жителей на войну в Украине

На Кубе арестовали 17 человек, которых подозревают в вербовке местных жителей на войну в Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление полковника МВД Кубы Сезара Родригеса.

Местный прокурор Хосе Луис Рейес добавил, что виновным может грозить до 30 лет тюрьмы, пожизненное заключение или смертная казнь в зависимости от тяжести преступлений, обвинения по которым им в итоге предъявят. Речь идет о статьях, связанных с торговлей людьми, наемничеством и враждебными действиями против иностранного государства.

Кубинские власти рассказали о существовании кампании по вербовке молодых кубинских мужчин на войну в Украине 4 сентября. В министерстве внутренних дел заявили, что сеть управлялась из России, и что местные правоохранительные органы работают над ее ликвидацией.

«Куба исторически занимает твердую и четкую позицию против наемничества и активно участвует в работе Организации Объединенных Наций по вопросу отказа от вышеупомянутой практики […] Куба не участвует в войне на Украине. Страна решительно действует и будет действовать против тех, кто на ее территории участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки, заставляя кубинских граждан поднимать оружие против других стран», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что граждане Кубы подписывают контракты с Минобороны России и едут воевать в Украину, сообщалось еще в конце мая. Тогда газета «Рязанские ведомости» писала, что несколько кубинцев подписали контракты в обмен на российское гражданство.

Затем несколько кубинских СМИ рассказали историю двух 19-летних жителей страны Алекса Вегаса и Андорфа Веласкеса, которые уверяли, что их обманом заманили в Украину и заставили воевать. На эти публикации обратили внимание «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона».

Как пишет «Медиазона», Вегас и Веласкес рассказали блогеру Алану Ламберту, что они поехали в Россию, чтобы заработать денег на стройке, и прилетели в страну 7 июля. Их встретила россиянка и кубинский солдат. Юношам предложили годовой контракт с российской армией с зарплатой 204 тысячи рублей в месяц и российское гражданство для них и их семей. Кубинские паспорта у них забрали под предлогом оформления гражданства. «Нам говорили, что отправляют нас на строительство разрушенных войной городов, копать траншеи. Только это, и никакой войны», — рассказал один из кубинцев.

После того, как они заключили контракт с Минобороны, Вегас и Веласкес попали в воинскую часть, где они проходили обучение. Затем юношей, по их собственным словам, забросили в украинские леса.

«Нам приходилось делать упражнения и бегать. Через какое-то время мы поняли, что нас готовят к войне. Некоторые кубинцы отказывались заниматься в части и просили отправку на Кубу. Среди них были и мы. На что российский солдат избил нас, и нам сказали, что если мы откажемся, то нас отправят в "Черный дельфин" — самую опасную тюрьму России. Раз мы подписали контракт, то теперь обязаны делать все, что они скажут. Нам так и не перевели контракты и не дали перевести самим», — рассказали они.

Вегас и Веласкес утверждают, что они побывали под обстрелами и атаками дронов. Затем они заболели и попали в госпиталь в Калининграде. Предположительно, они находятся там сейчас. «Нам сказали, что как только мы поправимся, нас снова отправят в Украину на первую линию. А если откажемся или попытаемся сбежать, на нас натравят военную полицию», — сказал один из друзей.

Родственники юношей подтвердили журналистам, что те покинули Кубу и улетели в Россию в начале июля. Бабушка одно из них попросила помощи в возвращении внука домой.