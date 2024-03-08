Подтверждена гибель более 46 тысяч российских военных в Украине

Журналисты «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си смогли подтвердить гибель в Украине уже более 46 тысяч российских военных.

Расследователи отмечают, что в последнее время российские потери растут из-за активных наступательных действий с применением штурмовых групп. Общее число российских военных, чью гибель в Украине удалось подтвердить, используя данные из открытых источников, составило 46 678. Среди них кадровые военные, мобилизованные и добровольцы.

Только за последние две недели были установлены личности 1555 погибших. Как отмечает Русская служба Би-би-си, это один из самых высоких показателей за все время с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он сопоставим с показателями, которые фиксировались зимой 2023 года во время масштабного наступления российских военных в Донбассе, пишет издание.

Исходя из того, что информация о гибели военных на фронте приходит с задержкой, расследователи полагают, что большое количество погибших, чьи личности удалось установить за последние две недели, это военные, которые были убиты при штурме Авдеевки в начале года.

Этот город в Донецкой области Украины являлся одним из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Российской армии удалось взять его в феврале после многомесячного кровопролитного штурма.

Еще одним фактором, который, по мнению журналистов, мог отразиться на количестве потерь — так называемые «мясные штурмы». Эту тактику, заключающуюся в отправке последовательных волн штурмовиков на одну и ту же позицию до тех пор, пока у обороняющихся не закончатся боеприпасы, впервые начала применять ЧВК Вагнера при штурме Бахмута.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.