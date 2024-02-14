«Обстановка очень сложная и напряженная». Новый главком ВСУ Сырский рассказал о поездке в Авдеевку

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым съездили на фронт, посетив участки на Авдеевском и Купянском направлениях. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Сырского.

«Оперативная обстановка очень сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают использовать тактику "мясных штурмов". Так, только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 29 атак российских оккупантов», — написал Сырский.

«Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям», — добавил он.

По словам Сырского, вместе с Рустемовым он встретился и заслушал доклады командиров подразделений украинской армии, действующих на этих участках фронта.

«По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий врага», — отметил он.

Авдеевка — небольшой город в Донецкой области Украины, который российские войска безуспешно пытаются взять штурмом с начала вторжения в феврале 2022 года. В конце 2023 и начале 2024 года российские военные активизировались на этом участке фронта, усилив давление на обороняющие Авдеевку украинские подразделения. В начале февраля украинские военные аналитики заговорили о тяжелом положении ВСУ в Авдеевке и возможном оставлении города ради спасения его гарнизона.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ. На этом посту он сменил Валерия Залужного, который руководил украинскими военными с самого начала российского вторжения в феврале 2022 года. До назначения Сырский был командующим Сухопутными войсками ВСУ.

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