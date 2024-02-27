НАТО не планирует отправлять войска в Украину 

Североатлантический альянс не собирается отправлять войска в Украину. Об этом агентству Associated Press сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного вторжения. Но планов по размещению сухопутных войск НАТО в Украине нет», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку в Украину западных войск для борьбы с российской агрессией. Об это он заявил по итогам прошедшего в Париже саммита европейских лидеров, где обсуждалась дальнейшая военная поддержка Украины.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что некоторые европейские лидеры раздумывают, стоит ли заключать двусторонние соглашения об отправке войск в Украину, чтобы помочь ей отразить нападение России. При этом он отметил, что Словакия не в их числе. Власти Чехии и Польши также отрицали намерение задействовать собственных военных в конфликте.

В Кремле заявили, что если военные альянса появятся в Украине, то прямой конфликт России с НАТО неизбежен. «Мы обратили внимание на то, что тема отправления военных на Украину действительно обсуждалась, мы также отфиксировали, что очень богатая палитра мнений на этот счет, действительно консенсуса нет. Целый ряд стран-участниц этого мероприятия, которое было в Париже, сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, вовлечения уже на поле боя», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Российские власти ранее не раз говорили о возможности использования ядерного оружия, если страны НАТО открыто вмешаются в конфликт. В начале февраля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ответ в таком случае будет асимметричным.

«Ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — написал он.

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