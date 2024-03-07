В Краснодаре из-за визита Путина отключат все виды связи

Власти Краснодара предупредили жителей города об отключении всех видов связи в день визита Владимира Путина. Об этом пишет издание «7х7».

Ожидается, что Путин приедет 7 марта на открытие «Дворца самбо». В связи с этим мобильную связь и интернет отключат в радиусе десяти километров от этого объекта.

Кроме того, в городе перекроют движение по пяти магистралям, а вблизи «Дворца самбо» запретят горожанам передвигаться даже пешком.

Соответствующие сообщения, как пишет издание, появились в городских пабликах. При этом причина отключения связи и перекрытий движения в них не упоминается. Городские власти также никак не комментировали предстоящий визит Путина.

В свою очередь, краснодарские управляющие компании попросили горожан не пользоваться в этот день лифтами, так как в случае аварии из-за отключения связи будет невозможно вызвать диспетчера.

Как отмечает «7х7», анонсированные ограничения вызвали возмущение у краснодарцев. Они не понимают, как им добираться на работу при перекрытом движении и выполнять свои профессиональные обязанности без интернета. Судя по комментариям, некоторые решили не водить детей в школы и детсады и остаться дома.

В конце января в течение недели мобильный интернет отключали в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Власти тогда объясняли эти отключения техническими работами, которые проводят операторы связи. Однако эксперты сразу поставили эту версию под сомнение, отметив, что одновременное проведение таких работ сразу всеми операторами связи крайне маловероятно.

Позже газета «Коммерсантъ» и издание РБК со ссылкой на источники написали, что интернет отключили в целях повышения антидроновой защиты во время встречи 27 января в Санкт-Петербурге Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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