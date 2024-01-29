Мобильный интернет в российских регионах отключают для защиты от дронов во время визита Лукашенко — РБК и «Коммерсантъ»

Отключение мобильного интернета по ночам в нескольких российских регионах связано с защитой от возможной атаки дронов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Есть поручение Минцифры. Операторское оборудование работает корректно, на нашей стороне нет необходимости в отключениях», — сказали три собеседника газеты в крупных операторах связи.

Другие источники издания уточнили, что усиленные меры антидроновой защиты были приняты в связи с мероприятиями, проходящими в Санкт-Петербурге.

27 января там прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, а 29 января запланировано заседание высшего госсовета Союзного государства.

О том, что отключение мобильного интернета связано с обеспечением безопасности этих мероприятий, со ссылкой на источники также написал РБК.

Ранее об отключениях мобильного интернета по ночам в период с 25 по 30 января сообщили власти Псковской и Новгородской областей. Позже появились сообщения об аналогичных отключениях в Ленинградской области.

Необходимость отключений власти объясняли «проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования».

В то же время источник журнала Forbes на телекоммуникационном рынке сообщил, что как правило подобные работы не требуют отключения услуг связи. «Поскольку сложно допустить, чтобы в регионе все операторы одновременно занялись бы заменами оборудования, причина может быть какая-то иная, не та, что заявлена официально», — сказал собеседник издания.

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