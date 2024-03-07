Фигуристку Валиеву исключили из сборной России

Камилу Валиеву исключили из сборной России по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Федерации фигурного катания России Александра Когана.

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», — сказал он.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Это произошло после того, как международное агентство допинг-тестирования обнаружило в пробе Валиевой запрещенный препарат триметазидин.

Эту пробу взяли 25 декабря 2021 года, во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Результаты проверки появились только 11 февраля 2022 года, после победы российской сборной на Олимпиаде в Пекине.

На суде Валиева настаивала, что получила запрещенное вещество через десерт, приготовленный ее дедушкой на доске, на которой тот измельчал свои таблетки. Суд счел, что фигуристка не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила ненамеренно. Помимо триметазидина в организме Валиевой был обнаружен экдистерон, улучшающий анаболизм, а также гипоксен и L-карнитин.

В итоге результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года были аннулированы. Кроме того, 30 января 2024 года Международный союз конькобежцев лишил сборную России, в состав которой входила Валиева, золотой медали на Олимпиаде в Пекине. Команду переместили на третье место.

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